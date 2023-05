Elly Schlein: "No a un uomo o una donna sola al comando"

Elly Schlein dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ribadisce quale sia la linea del suo Pd.

"Ciò che non vogliamo e a cui non ci prestiamo è l'indebolimento di pesi e dei contrappesi previsti dalla carta - ha affermato la segretaria del Pd -. Non siamo per ridimensionare il ruolo del presidente della repubblica verso un modello di un uomo o un donna sola al comando". La Schlein ha anche affermato che però che per il Pd "questa discussione sulle riforme non è una priorità del Paese, le priorità sono lavoro, sanità, Pnrr, clima, giovani e casa".