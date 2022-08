Elezioni, Verdi: "No M5s, contro la destra unica alleanza efficace col Pd"

"L'unica alleanza che può contrastare efficacemente la destra estrema in Italia è quella, pur con tutte le differenze che sono note, di un fronte democratico a partire dal Pd".

Lo si legge nel documento approvato dalla Direzione nazionale di Europa Verde-Verdi. "Per questo motivo - viene sottolineato - la Direzione ritiene non percorribile un'alleanza con il M5s esprimendo, nel contempo, rammarico per il non raggiungimento di un accordo tecnico più ampio che includesse anche il Movimento".