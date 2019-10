Elezioni Umbria, Berlusconi: "Il voto ha un importante significato nazionale"

"Il successo della nostra coalizione in una regione amministrata dalla Sinistra per 50 anni avrebbe un importante significato simbolico a livello nazionale". Lo ha detto Silvio Berlusconi in riferimento alle elezioni regionali in Umbria, in programma per domenica 27 ottobre. "Le Sinistre nazionali - ha aggiunto - non potranno ignorarlo, non tenerne conto, e per questo hanno molta paura che gli umbri voltino pagina".