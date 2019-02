Elezioni Sardegna, Zedda annuncia: "Vittoria del centrodestra"

Massimo Zedda, candidato governatore in Sardegna con il centrosinistra, ammette la sconfitta nelle elezioni regionali. "Il risultato dà la vittoria al centrodestra", dice. "Ho provato a chiamare Christian Solinas e gli ho già mandato un messaggio per augurargli buon lavoro", confessa Zedda in conferenza stampa nonostante i risultati siano ancora parziali.