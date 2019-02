Elezioni Sardegna, Desogus (M5s): non è risultato che aspettavamo

Il candidato governatore del M5s in Sardegna, Francesco Desogus, analizza i dati delle elezioni regionali che hanno portato al crollo del partito pentastellato. "E' un risultato netto e chiaro e per il Movimento non è quello delle aspettative", dice. Desogus ammette che non era "convinto di perdere" nonostante la consapevolezza che si trattasse di "una partita molto difficile". Tuttavia, conclude, "il voto delle politiche è un'altra storia".