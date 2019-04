Elezioni, Salvini: "La Lega non farà saltare il governo"

La Lega "non farà saltare il governo". Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini, escludendo le ipotesi di voto anticipato dopo le elezioni europee. Il ministro dell'Interno ha poi parlato di un altro tema caldo: la norma "Salva Roma", oggetto del Cdm odierno. "Regali non ne facciamo, non ci può essere un intervento salva-Raggi quando ci sono tanti Comuni in difficoltà. O si aiutano tutti oppure non ci sono cittadini di serie A o di serie B".