Elezioni, Renzi a Calenda: "Sarebbe un errore non fare un percorso insieme"

"Non sono previsti incontri con Calenda.

Sarei molto contento di vedere sia Calenda sia altri, perché non ho alcun problema. Anzi, con Calenda abbiamo lavorato insieme io come premier e lui come ministro. Dopodiché, se ci sarà da fare questo percorso assieme lo faremo con tutto il nostro entusiasmo. Se Carlo e gli amici di Azione non lo vogliono fare, secondo me è un errore ma lo rispetterò". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Zona Bianca su Rete4.