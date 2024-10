I due contendenti, il sindaco di Genova Marco Bucci per il centrodestra e l'ex ministro Andrea Orlando per il centrosinistra, si sono limitati a sottolineare come ogni voto conti in queste ore e a ringraziare quanti hanno permesso il buon funzionamento della giornata elettorale nonostante i disagi ambientali. Infatti sulla Regione, a eccezione dello Spezzino, persiste un'allerta arancione per piogge diffuse e temporali e alcuni seggi in zone a rischio, come Borgio Verezzi, Quiliano, Vado e Spotorno, sono stati spostati.