Elezioni, Raffaele La Regina (Pd): "Rinuncio alla candidatura"

"Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose.

Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perché il Pd viene prima di tutto e perché questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo". Così il segretario Regionale del Pd lucano, Raffaele La Regina, annuncia il ritiro della sua candidatura come capolista in Basilicata, a causa della polemica legata a frasi antisemite scritte in un post su Facebook. Inizialmente La Regina aveva diffuso via social la notizia del suo proseguimento nella campagna elettorale, poi il passo indietro.