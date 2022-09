Elezioni, Meloni: dati ci danno al governo, sinistra teme perdita potere

"Noi metteremo gente preparata al governo: pensate all'Istruzione, prima c'era Azzolina, Noi puntiamo al merito".

Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante un comizio a Cagliari. "I dati che dicono che Fratelli d'Italia potrebbe governare stanno creando molto nervosismo. Non abbiamo vinto niente, bisogna combattere, ma i dati dicono quello che dicono". La sinistra "non ha paura dell'egemonia culturale, loro hanno paura di perdere una egemonia di potere. Hanno paura di un'Italia meritocratica dove vai avanti non perché sei amico della persona giunta", ha quindi aggiunto.