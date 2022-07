Elezioni, Matteo Renzi: "Pronto a correre da solo, in 60 giorni può succedere tutto"

"Letta chiamerà anche me nel campo largo? Non lo so, e sinceramente mi sembra l'ultimo dei problemi". Parola di

Matteo Renzi

"Zona Bianca"

: il leader di Italia Viva è intervenuto asu Retequattro, in cui ha parlato della campagna in vista del voto del 25 settembre. "Tutti pensano alle alleanze per capire come si piazzano sulla sedia e non come si risolvono i problemi. A me - aggiunge Renzi - le alleanze non interessano. Al momento stiamo andando da soli".

"

Calenda?

Azione

Giorgia Meloni

L'ho incontrato, è vero. Ha delle visioni interessanti e abbiamo lavorato anche insieme, se c'è un progetto interessante sono disponibile a dare una mano", ha aggiunto Renzi parlando di una possibile alleanza con il leader di. Poi sugli avversari: "Sicuramente non andiamo con lo schieramento che portacome presidente del Consiglio - ha spiegato - e sicuramente non vado con chi, come Conte, ha impersonato una strategia masochista per l'Italia mandando a casa Draghi". Infine, una battuta sui sondaggi: "Meloni in testa? In 60 giorni può succedere di tutto e i sondaggi hanno già dimostrato di poter essere ribaltati, ma spero che Meloni non vinca".