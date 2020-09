Elezioni, l'analisi di Paolo Liguori: "Esito delegittima Parlamento, M5s e anche il voto del popolo"

Dopo le ultime elezioni regionali e il voto sul referendum Paolo Liguori si dice convinto che "niente può essere più come prima". "Le cose non posso restare così, perché non solo c'è una delegittimazione del Parlamento, c'è una delegittimazione anche del Movimento 5 stelle in Parlamento perché hanno perso tutta la loro base nei territori", spiega il direttore di Tgcom24, ospite a "Stasera Italia".

Ma la cosa più grave, secondo il giornalista, è che "si delegittima il voto del popolo": "Perché non solo - prosegue Liguori - non c'è uno strumento per farlo pesare adeguatamente in Parlamento, che andrebbe riformato, ma nemmeno si trova una forma per raccordare l'azione del Parlamento con quella delle Regioni, che non sono piu quelle di 10 anni fa".