Elezioni in Campania: il Movimento 5 stelle correrà da solo

Il blog delle Stelle ha annunciato che alle prossime elezioni regionali in Campania il Movimento correrà da solo. La settimana prossima si terranno le votazioni per il candidato presidente. "Nonostante i nostri sforzi per promuovere un cambiamento partecipato ha prevalso la logica del consenso - si legge nel post -. In tanti fanno a gara per salire sul carro del vincitore, sul quale oggi salgono anche quelle forze che si definiscono 'progressiste'".