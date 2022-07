Elezioni, il Consiglio dei ministri conferma: voto il 25 settembre

Dopo lo scioglimento delle Camere a opera del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è iniziata la riunione del Consiglio dei ministri, che ha fissato la data delle nuove elezioni: i cittadini saranno chiamati al voto il 25 settembre. Il premier dimissionario Mario Draghi ha colto l'occasione per ringraziare i ministri "per la dedizione, la generosità, il pragmatismo che avete dimostrato in questi mesi" e il Presidente della Repubblica "per la saggezza con cui ha gestito questa fase di crisi".