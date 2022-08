Elezioni, Fratoianni (Si): non tirare per la giacca Draghi

"Draghi, due giorni fa, ha detto che l'agenda Draghi non esiste.

Siccome non è in campagna elettorale, consiglierei a tutti di non tirarlo per la giacchetta tutti i giorni. Quell'agenda era il frutto di una mediazione fra la destra e chi non è di destra. Pensare che l'agenda di un governo che li tiene insieme tutti e due sia la piattaforma per il futuro...". Lo ha detto il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, intervistato alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca).