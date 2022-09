Elezioni, Calenda: Terzo polo crescerà e cambierà scenario

"È indubbio che (il Terzo polo ndr) è una cosa che crescerà, prima e dopo le elezioni, e cambierà lo scenario politico italiano che ha bisogno di questo e non di una ripetizione continua di politica contro".

Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, all'evento di apertura della campagna elettorale del Terzo Polo a Milano. A chi gli chiedeva se non sia troppo ottimistico definirsi il Terzo polo quando nei sondaggi molte forze sono al di sopra, Calenda ha risposto: "Non me ne può frega' de meno, non so se è chiaro. Abbiamo iniziato a Roma al 5% e abbiamo finito al 20%, tutta questa roba qua è rumore di sottofondo, non c'entra niente con il fare politica".