Elezioni, Berlusconi: "Nel nostro programma l'aumento delle pensioni a 1.000 euro"

"Centrodestra al voto ognuno con la sua lista"

- In vista delle elezioni Berlusconi chiarisce che nel centrodestra ci sono "forze politiche diverse, che si presenteranno ognuna con le sue liste, i suoi simboli, la sua identità, ma con un programma comune". E spiega: "Siamo certamente diversi, ma siamo uniti da un buon progetto per migliorare il nostro Paese. Per me l'unità del centrodestra è motivo di grande soddisfazione perché il centrodestra è la nostra casa, esiste in Italia solo perché l'ho fondato e l'ho reso possibile io e deve avere una connotazione liberale, cristiana, garantista, europeista, deve essere chiaramente schierato con l'Occidente e con l'Alleanza Atlantica. Una connotazione che solo noi possiamo garantire".

"Già scelta la squadra di candidati e ministri" -

Per la composizione dell'eventuale futuro di governo di centrodestra, riprende, "quello che posso dire è che le nostre liste saranno fatte come sempre di donne e uomini di alto profilo, che hanno dimostrato con i fatti, nel lavoro, nello studio, nell'impegno sociale, di saper lavorare con competenza e onestà, realizzando i traguardi che si erano dati e mantenendo gli impegni e le promesse che avevano fatto. Credo siano virtù importanti anche, anzi soprattutto, in politica". Alla domanda su ministri di prestigio per il futuro governo risponde: "Ho in mente dei nomi, ma se glieli dicessi metterei in imbarazzo persone che stanno ancora riflettendo".

"Nel nostro programma meno tasse, meno burocrazia, più sicurezza" -

E ancora, sul programma chiarisce: "Proprio in questi giorni stavo finendo di preparare il programma di Forza Italia e del centrodestra in vista delle elezioni del 2023. Ora naturalmente il programma diventa di stretta attualità perché dobbiamo depositarlo al Viminale entro il 12 agosto. Il nostro è un programma semplice, sono otto punti fondamentali per far ripartire l’Italia e alleviare le difficoltà e le sofferenze degli italiani. Ve li leggo: meno tasse, meno burocrazia, meno processi, più sicurezza, per i giovani, per gli anziani, per l'ambiente e poi la nostra politica estera. Chi si basa sulla nostra tradizionale lotta alle tre oppressioni, quella fiscale, quella burocratica, quella giudiziaria e che è molto attento ai più deboli, agli anziani, ai malati ed è anche molto attento all'ambiente, che è un tema che diventa sempre più importante".

Crisi, "nessun concorso del centrodestra"

- Il leader di Forza Italia sottolinea che sullo strappo all'origine della crisi di governo "non c'è stato nessun concorso del centrodestra. Noi siamo stati sempre i più leali sostenitori del governo Draghi. Era un governo di unità nazionale che noi per primi avevamo proposto per far fronte alle emergenze. Sono stati i Cinquestelle a mettere in crisi il governo, ancora una volta, rifiutando di votare un provvedimento davvero essenziale per gli italiani. A fronte delle dimissioni di una settimana fa abbiamo detto che eravamo pronti a sostenere un governo Draghi e questo sarebbe stato possibile solo senza i Cinquestelle".