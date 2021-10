Elezioni amministrative, la posta in gioco per Pd e Cinque Stelle

Domenica e lunedì, Enrico Letta si gioca molto, come candidato e come segretario del Pd. Nella battaglia delle sei grandi metropoli che domenica andranno al voto, la posta in gioco è nazionale. A Roma i Cinque Stelle dovranno dare la prova di esserci al secondo turno. Letta è certo che ai ballottaggi ci sarà una convergenza sostanziale. Unità d'intenti confermata anche da Giuseppe Conte: "Non abbiamo bisogno di gesti d'amore plateali, modello Meloni-Salvini, con Letta ci sentiamo spesso e siamo sulla stessa linea".