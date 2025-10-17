Educazione sessuale a scuola, Nordio: "E' compito delle famiglie"

Sul nodo educazione sessuale nelle scuole, il ministro Carlo Nordio ritiene che si tratta di un compito che va svolto dalla famiglia. E sull'emendamento della Lega, che vieta di parlare di questi temi nella scuola media e primaria, il responsabile del dicastero della Giustizia chiarisce: "Riteniamo che questa educazione debba avvenire in famiglia e si dà con l'esempio del rispetto verso l'altro, indipendentemente dal sesso, dalla religione e da qualunque differenza. L'educazione sessuale nelle scuole, se venisse inserita in modo settoriale, rischierebbe di fare la stessa fine dell'insegnamento dell'educazione civica".