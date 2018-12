Ecotassa, Palazzo Chigi: "Nessun braccio di ferro M5s-Lega"

Per la presidenza del Consiglio, sull'ecotassa non c'è "nessun braccio di ferro" tra M5s e Lega. E, secondo fonti di Palazzo Chigi, "la questione verrà affrontata, come sempre, con il dialogo e la mediazione". Per domenica sera, del resto, è già in programma un vertice, per discutere di "alcuni temi dirimenti": vi prenderanno parte il premier, i due vice, i ministri Fraccaro e Tria e i viceministri Garavaglia e Castelli.