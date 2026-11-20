Forza Italia ha presentato un emendamento al decreto scuola in commissione Cultura e Istruzione alla Camera che sopprime la norma approvata giovedì in Senato sugli ebook. Si tratta dell'unica proposta di modifica avanzata dal partito guidato da Antonio Tajani che in Senato ha votato contro l'obbligo, voluto da Fdi per le case editrici, di mettere a disposizione, a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla versione cartacea, una versione in formato elettronico dei libri scolastici e universitari. L'emendamento è firmato da tutti i deputati azzurri in Commissione: Rosaria Tassinari, Rita Dalla Chiesa, Patrizia Marrocco e Giorgio Mulè. L'esame del provvedimento inizierà lunedì in commissione ma i termini per la conversione in legge sono strettissimi: il decreto scade il 29 novembre.