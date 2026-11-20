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Forza Italia ha presentato un emendamento al decreto scuola in commissione Cultura e Istruzione alla Camera che sopprime la norma approvata giovedì in Senato sugli ebook. Si tratta dell'unica proposta di modifica avanzata dal partito guidato da Antonio Tajani che in Senato ha votato contro l'obbligo, voluto da Fdi per le case editrici, di mettere a disposizione, a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla versione cartacea, una versione in formato elettronico dei libri scolastici e universitari. L'emendamento è firmato da tutti i deputati azzurri in Commissione: Rosaria Tassinari, Rita Dalla Chiesa, Patrizia Marrocco e Giorgio Mulè. L'esame del provvedimento inizierà lunedì in commissione ma i termini per la conversione in legge sono strettissimi: il decreto scade il 29 novembre.
Salvini: "Noi lo voteremo come al Senato"
"Forza Italia ha annunciato che è pronta a ripresentare l'emendamento ma lo approveremo alla Camera così come è: curioso bisticciare su un tema che penso l'intero mondo sostenga. A me pare una scelta sacrosanta, che porta un risparmio per famiglie e studenti".
Pd: "Operazione di facciata, ebook siano gratis"
"Il libro stampabile a metà prezzo voluto dalla maggioranza è un'operazione di facciata. Per questo presenteremo alla Camera un emendamento al decreto scuola sulla norma introdotta al Senato", ha dichiarato Irene Manzi, deputata e capogruppo Pd in commissione istruzione e responsabile nazionale scuola. "Se la destra vuole davvero aiutare le famiglie, la strada è chiara: investire risorse. Approvino gli emendamenti delle opposizioni per estendere a tutta la scuola dell'obbligo la gratuità dei libri di testo e garantiscano realmente il diritto allo studio degli studenti ".