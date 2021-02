E per TvBoy Mario Draghi diventa SuperMario, l'idraulico aggiustatutto

Il ritorno sulla scena politica di Mario Draghi ha riportato in auge anche il suo storico soprannome di Super Mario, affibbiato all'italiano che "salvò euro e Ue" quando salì alla guida della Bce. E proprio come il popolare supereroe della Nintendo, Super Mario, appunto, lo celebra ora lo streetartist Tvboy, che lo ha ritratto su un muro di Barcellona in tuta blu e chiave inglese in mano, come il popolare idraulico frutto della fantasia e della matita del disegnatore di videogiochi Shigeru Miyamoto.