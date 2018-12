E' il giorno della Manovra: alle 14 testo in Aula, alle 20 il voto | Fico: "Il Parlamento deve rimanere centrale"

"Noi abbiamo difeso la sovranità dell'Italia, la legge di bilancio arriva in ritardo perché per la prima volta da anni ci ha lavorato il governo e non l'ha dettata l'Ue". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, che ha aggiunto: "Rispettiamo il Parlamento, chiamato a esaminare un testo che rispecchia la volontà dei cittadini e non i diktat di qualche tecnocrate. Consegniamo alle Camere la Manovra del popolo e non la solita letterina Ue, ora è nostro dovere lavorare tutto il tempo necessario per approvarla".