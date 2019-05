Droga, Salvini a Di Maio: M5s ritiri proposta cannabis libera

"Combattere la droga significa anche combattere la mafia come dimostrano gli arresti delle ultime ore contro il clan Casamonica". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a Luigi Di Maio e chiedendo che "il senatore dei 5 Stelle Mantero ritiri la proposta sulla droga libera". "Non è nel contratto di governo - conclude il ministro dell'Interno - e non voglio lo Stato spacciatore".