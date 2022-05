Draghi: "Togliere impedimenti burocratici per fonti rinnovabili"

Durante l'informativa al Senato sulla guerra in Ucraina, il premier Mario Draghi ha posto l'accento sulla crisi delle fonti energetiche.

Per "diversificare i nostri fornitori ci siamo mossi rapidamente con l'obiettivo di incrementare le forniture di gas naturale di cui abbiamo bisogno come combustibile di transizione - ha spiegato -, ma anche per aumentare la produzione di rinnovabili" Su questo fronte c'è la "massima determinazione per eliminare i limiti burocratici, per distruggere le barriere agli investimenti".