Draghi: "Questo governo non nasce dal fallimento della politica"

Tgcom24

"Si è detto e scritto che questo governo è stato reso necessario dal fallimento della politica. Mi sia consentito di non essere d'accordo". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Senato. "Nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità - ha precisato - ma semmai, in un nuovo e inconsueto perimetro di collaborazione, ne fa uno avanti nel rispondere alle necessità del Paese. Come nel Dopoguerra abbiamo la responsabilità della ricostruzione".