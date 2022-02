Draghi: per bollette e Superbonus stanziati quasi 8 miliardi

Il premier Mario Draghi annuncia che il Consiglio dei ministri ha messo in campo quasi 8 miliardi di euro per i decreti bollette e Superbonus varati a Palazzo Chigi.

"Abbiamo approvato un provvedimento per contenere il costo dell'energia e sostenere il settore automobilistico - dice in conferenza stampa -: tra gli 8 miliardi stanziati 6 sono per l'energia, e senza ricorrere a scostamenti di bilancio".