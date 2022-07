Draghi, nuova giornata di confronti: M5s diviso tra governisti e "contiani"

"O Draghi si convince che bisogna andare avanti nell'interesse del Paese o, Crippa o non Crippa, si va alle elezioni a inizio ottobre. Non ci sono altri scenari per me". Così il leader di Iv Matteo Renzi in un'intervista a Il Giornale. "Draghi deve preparare una lista di cose da fare senza ascoltare le paturnie dei partiti e dei partitini: vada, scelga, governi. Draghi faccia Draghi e l'Italia va. Se invece vuole fermarsi, i grillini possono anche fare tre scissioni al giorno ma non cambia nulla", aggiunge. "Tocca al premier decidere, nessun altro può farlo al posto suo".