Draghi nomina Elisabetta Belloni capo Dipartimento informazioni sicurezza

Mario Draghi ha nominato l'ambasciatore Elisabetta Belloni direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in sostituzione del prefetto Gennaro Vecchione. Il presidente del Consiglio ha preventivamente informato della propria intenzione il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, e ha ringraziato il direttore uscente per il lavoro svolto a garanzia della sicurezza dello Stato e delle istituzioni.