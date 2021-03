Draghi: "L'emergenza Covid peggiora, ognuno faccia la propria parte" | Vaccini, "aspettare turno, prima fragili e chi è a rischio"

"Ci troviamo tutti di fronte a un nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus". Lo ha detto Mario Draghi in un videomessaggio. "La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l'accelerazione del piano dei vaccini, una via d'uscita non lontana", ha aggiunto il presidente del Consiglio.