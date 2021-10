Draghi: "Grandi sfide solo con l'intervento massiccio dello Stato"

Ansa

Per il premier Mario Draghi "la transizione digitale, quella ecologica e le altre grandi sfide globali non si possono affrontare con successo senza un profondo e massiccio intervento dello Stato". Nelle sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue, Draghi ha ricordato che "quando si discute di regole e impegni che stiamo assumendo" quest'ultimi "possono essere affrontati con un impegno delle finanze degli Stati molto consistente".