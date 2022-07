Draghi esclude un bis: "Non c'è governo senza M5s"

"Ho già detto che per me non c'è un governo senza M5s e non c'è un governo Draghi altro che l'attuale, questa è la situazione".

Lo ha ribadito il premier Mario Draghi in conferenza stampa, sottolineando che, nonostante le "fibrillazioni", anche in questo periodo il governo stia procedendo nella propria azione. "Un esecutivo con un ultimatum - ha aggiunto - non lavora e non ha senso".