Draghi: "Economia italiana cresce ma variante Delta è minaccia"

"L'economia va bene, si sta riprendendo e l'Italia cresce a un ritmo superiore a quello di altri Paesi Ue, ma la variante Delta del Covid è minacciosa perché si espande molto più rapidamente di altre varianti". Lo afferma il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. "La situazione è in forte miglioramento ma invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito per proteggere se stessi e le proprie famiglie", spiega.