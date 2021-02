Draghi convoca il Cdm per lunedì: sul tavolo il nuovo decreto Covid

Ansa

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha convocato per lunedì alle 9:30 il Cdm per approvare il suo primo decreto con le nuove misure anti-Covid. Nella convocazione recapitata ai ministri, oltre al decreto di Draghi e Speranza con le nuove restrizioni, l'odg reca solo l'esame di leggi regionali. Non è prevista ancora l'attesa nomina dei nuovi sottosegretari.