Dpcm anti Covid: disaccordo capigruppo maggioranza

Ansa

Distanze tra i capigruppo di maggioranza su alcuni aspetti del nuovo Dpcm con le misure sul contagio da Covid. La discussione sulla risoluzione da presentare dopo le comunicazioni del ministro Roberto Speranza si è protratta a lungo e alla fine la mediazione dovrebbe essere far firmare la risoluzione di maggioranza dai capigruppo in commissione Salute, non dai presidenti dei gruppi.