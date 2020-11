Dpcm, Zaia: "Legittime proteste Fontana e De Luca, ma ora uscire da crisi"

IPA

"Credo che sia legittimo che De Luca e Fontana protestino, tutti noi abbiamo qualcosa da dire". Lo afferma il governatore del Veneto, Luca Zaia, in merito alle norme del nuovo Dpcm anti-Covid. "Io personalmente ritengo fondamentale il contraddittorio sul servizio di prevenzione. Non vengo a fare polemiche, ma dico che le cose non sono mai perfette. Anch'io avrei cose da replicare, ma tutti abbiamo un obiettivo, cioè di uscire presto da questa crisi".