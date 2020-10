Dpcm, Richeldi: "Chiusura necessaria, non c'è posto sicuro in assoluto"

IPA

"Non c'è un posto sicuro in assoluto", quindi "la chiusura generalizzata è stata necessaria proprio perché non c'è una singola attività che ora traina i contagi nel nostro Paese, ma tanti ambiti, che portano poi il virus in famiglia, e lì ci sono persone fragili, che sono quelle che vediamo in ospedale". Lo ha spiegato Luca Richeldi, direttore dell'unità di Pneumologia del Policlinico Gemelli Irccs di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico.