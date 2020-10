Dpcm, Bonaccini: "Dad fino al 100% per scuole superiori e università"

Web

Estendere la didattica a distanza "fino al 100% per le scuole secondarie superiori e per le università". E' quanto chiede Stefano Bonaccini in una lettera al premier Giuseppe Conte con le osservazioni sullo schema del nuovo Dpcm. Il presidente della Conferenza delle Regioni sottolinea poi la necessità di "prevedere adeguate forme di ristoro per i settori e le attivita' economiche interessate dalle restrizioni".