Dossieraggio, Crosetto: "Disponibile ad audizione Copasir e Antimafia"

In relazione all'inchiesta di Perugia sul presunto dossieraggio ai danni di centinaia di personalità, Guido Crosetto ha dato la sua "piena disponibilità" per un'audizione al Copasir e in Commissione Antimafia.

Il caso dossier è nato proprio dopo un esposto presentato dal ministro. "Ringrazio Cantone per le parole di gratitudine che ha voluto usare nei miei confronti. Ritengo di aver fatto solo il mio dovere di cittadino e a tutela delle istituzioni che oggi rappresento", ha scritto in una nota Crosetto.