Dossier Alitalia, Salvini: "Non deve essere svenduta all'estero"

Alitalia non deve essere "venduta o svenduta a compagnie estere che poi farebbero gli interessi dei loro Paesi". A indicarlo è il vicepremier e leader leghista, Matteo Salvini, al quale "interessa che chi deve arrivare in Italia ci arrivi: il turismo per noi è come il petrolio per l'Arabia Saudita". E quindi è "troppo importante avere una compagnia di bandiera che punti sull'Italia e che riapra alcune rotte che sono state chiuse".