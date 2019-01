Dopo la gaffe sulle immagini a stock, M5s elimina post sul reddito

Il Movimento 5 stelle ha eliminato un post promozionale sul reddito di cittadinanza dopo che è stata svelata la provenienza della foto utilizzata: era un'immagine a stock . Era, cioè, una foto disponibile gratuitamente su internet e utilizzabile da chiunque. E infatti, come svelato da Next quotidiano, la stessa immagine era già stata sfruttata per diverse campagne pubblicitarie, tra cui una relativa a un prodotto per la secchezza vaginale.

Mercoledì 23 gennaio lo staff del Movimento aveva pubblicato su Facebook e Twitter un'immagine per spiegare il funzionamento della misura. Una coppia di giovani laureati - lui disoccupato, lei lavoratrice nella pizzeria sotto casa a 600 euro al mese - avrebbero diritto a 980 euro mensili, di cui 280 per l'affitto. Non essendo una foto realizzata ad hoc per la comunicazione del M5s, ma un'immagine a stock, è stata utilizzata anche per altre pubblicità in giro per il mondo: quella di un negozio online colombiano, in particolare per la sezione "cura della persona", quella di un'agenzia immobiliare messicana e quella di un prodotto all'olio di Tea Tree contro la secchezza vaginale. I post sui due social sono stati rimossi, ma la Rete non perdona.