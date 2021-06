Dl Trasporti: parcheggi ad hoc per e-car, donne in gravidanza e neomamme

-afp

"Permesso rosa" nei parcheggi per donne in gravidanza e neomamme, che avranno appositi spazi, così come le auto elettriche o gli scuolabus. Sono alcuni degli aggiornamenti al Codice della Strada contenuti nella bozza del decreto Trasporti. Nelle stesse aree previsto il divieto di sosta per gli altri veicoli o per chi non ha il contrassegno. In caso di infrazione multe da 80 a 328 euro per i motorini e da 165 a 660 per le auto.