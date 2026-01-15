Dl Transizione 5.0 è legge: via libera definitivo alla Camera con 156 sì

Via libera della Camera al decreto Transizione 5.0 è legge. L'Aula ha dato il via libera definitivo al cosiddetto dl Transizione 5.0 con 156 sì, 115 no e 4 astenuti. Il provvedimento ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 21 novembre 2025 n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento, tra le altre cose, cambia il golden power: tra i criteri per esercitare i poteri speciali entra ufficialmente la sicurezza economica e finanziaria; inoltre per il settore finanziario servirà prima il parere delle Autorità europee competenti in materia. La seconda novità subordina temporalmente l'attivazione dei poteri speciali per banche e assicurazioni "al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi alle Autorità europee" competenti sugli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, ovvero Bce e Commissione Ue.