Dl Sostegni, Tajani: "Cambio di passo ma non sufficiente"

Con il dl Sostegni "il governo è cambiato ma purtroppo non ha tutelato i non garantiti, quelli senza stipendio fisso. Il provvedimento è ancora figlio degli stanziamenti del vecchio governo. Certo, c'è stato un cambio di passo ma non è assolutamente sufficiente". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, al Tg4. "Prepareremo un piano di scostamento di 20 miliardi", ha aggiunto.