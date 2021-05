Dl Sostegni, ok a fondo per genitori separati in difficoltà con mantenimento

Un fondo ad hoc per aiutare i genitori separati o divorziati in difficoltà a garantire l'assegno di mantenimento a causa dell'emergenza Covid. Lo prevede un emendamento al decreto Sostegni riformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. La modifica istituisce un fondo da 10 milioni per il 2021 per l'erogazione di una parte o dell'intero assegno fino a un massimo di 800 euro al mese.