Dl Sostegni, arriva il nuovo welfare per i lavoratori dello spettacolo

Tra le misure presenti nel Dl Sostegni approvato dal governo c'è anche una misura che di fatto rivoluziona il welfare per i lavoratori dello spettacolo. "Oggi è una giornata storica - dice Dario Franceschini -. Con il ministro del Lavoro Orlando un pacchetto di misure per assicurare tutele assistenziali e previdenziali ai lavoratori dello spettacolo e correggere le storture emerse e divenute non più sostenibili soprattutto dopo la pandemia".