Dl Sicurezza, Zingaretti:non chiuderemo gli Sprar, valutiamo ricorso

"Nel Lazio abbiamo stanziato 1,2 milioni di euro per mitigare gli effetti del dl Sicurezza e non far chiudere gli Sprar", i centri di accoglienza dei migranti diffusi sul territorio. Lo afferma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Il decreto è vergognoso. Stiamo valutando il ricorso alla Consulta, che deve essere cogente e preparato nel migliore dei modi per evitare che sicurezza e civiltà siano messe in discussione", aggiunge.