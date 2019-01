Dl Sicurezza, Salvini: "I sindaci in disaccordo si dimettano"

Prosegue la polemica tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e i sindaci che non intendono applicare le norme sui migranti contenute nel dl Sicurezza. "Io non mollo. Se c'è qualche sindaco che non è d'accordo si dimetta. Orlando e de Magistris dimettetevi", ha detto il vicepremier riferendosi ai primi cittadini di Palermo e Napoli che hanno fatto sapere di voler aprire i porti alla nave Sea Watch. "Fate il vostro lavoro", ha concluso Salvini.