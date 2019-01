Dl Sicurezza, Salvini: è legge dello Stato firmata da Mattarella

"Per me la polemica non esiste, c'è una legge dello Stato, firmata dal presidente della Repubblica, applicata dal 99% dei sindaci". Lo ha detto a Chieti il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla legge sulla sicurezza. "C'e qualche sindaco incapace - ha aggiunto - che siccome non sa gestire Palermo, Napoli, Firenze e altre città, si inventa polemiche che non esistono".