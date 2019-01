Dl sicurezza, Orlando: "Io vado avanti, invariata la sostanza del decreto"

Continua il braccio di ferro tra Leoluca Orlando e il governo sul dl sicurezza di cui il sindaco di Palermo ha deciso di sospendere l'applicazione. "Vado avanti, non cerco una tribuna ma un tribunale" perché "la sostanza del decreto sicurezza non viene toccata" e con la circolare che chiarirà alcuni aspetti della legge "l'elefante ha partorito un topolino, ha aggiustato la sedia sdraio sul Titanic che sta affondando", ha detto infatti Orlando.

A Radio Anch'io il primo cittadino di Palermo ha spiegato di apprezzare "l'onestà intellettuale e la chiarezza" del presidente dell'Anci, Antonio Decaro, che ha incontrato il premier Giuseppe Conte sul tema del decreto sicurezza" e ha bollato come "nervose" le dichiarazioni di Matteo Salvini a conclusione del vertice con la delegazione dell'associazione dei sindaci.



"Io non ci sto - ha quindi dichiarato Orlando - e vado avanti: se qualcuno crede che io sia censurabile lo faccia valere in tribunale. In Italia è eversivo chi viola la Costituzione e non chi cerca di applicare le leggi".